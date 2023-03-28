Минфин планирует сократить число ФКУ, чтобы поднять зарплату их сотрудникам

Минфин планирует предложить правительству РФ сократить число федеральных казенных учреждений (ФКУ), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, чтобы повысить эффективность управления бюджетными расходами. Об этом 28 марта сообщает РБК, ссылаясь на проект доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год».

В Минфине агентству подтвердили, что кабмин работает над «оптимизацией сети» таких учреждений. При этом объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников ФКУ планируется оставить на прежнем уровне, — чтобы у последних повысилась зарплата. В докладе сообщается, что в прошлом году Минфин провел сокращения в ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (на 924 единицы) и в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, подведомственном Федеральному казначейству (на 2 196 единиц). В пресс-службе ведомства уточнили, что эти ФКУ выбрали «для апробации подходов к повышению зарплаты сотрудников казенных учреждений — путем сокращения вакантной численности с сохранением высвобождаемых объемов бюджетных ассигнований».