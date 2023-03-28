В Усть-Ижоре сгорел дом вместе с человеком

Житель Усть-Ижоры погиб в результате ночного пожара в Колпинском районе. Об этом 28 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о горящем частном доме на Социалистической улице, 69 поступило в 23:23 накануне, «Фонтанка» писала об этом . Здание размером 10 на 15 метров полностью было охвачено огнем. В 00:11 пожар локализовали. На месте нашли мертвого мужчину.

В пресс-службе ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что тело нашли при разборе завалов уже утром. Оно сильно обгорело, так что на месте определить возраст и личность не удалось.



«Там дотла все сгорело <...> Когда подъехала к дому, там уже видно было только каркас», — рассказывает подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дарья.

