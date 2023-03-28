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    В Усть-Ижоре сгорел дом вместе с человеком

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    Житель Усть-Ижоры погиб в результате ночного пожара в Колпинском районе. Об этом 28 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    Сообщение о горящем частном доме на Социалистической улице, 69 поступило в 23:23 накануне, «Фонтанка» писала об этом. Здание размером 10 на 15 метров полностью было охвачено огнем. В 00:11 пожар локализовали. На месте нашли мертвого мужчину.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    В пресс-службе ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что тело нашли при разборе завалов уже утром. Оно сильно обгорело, так что на месте определить возраст и личность не удалось.

    «Там дотла все сгорело <...> Когда подъехала к дому, там уже видно было только каркас», — рассказывает подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дарья.

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