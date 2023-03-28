В Петербурге в 2023 году построят мост через Черную речку

Петербургская дирекция транспортного строительства ищет подрядчика на строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Максимальная стоимость контракта — 178 млн рублей.
Документация опубликована 27 марта. Согласно ей, работы должны быть завершены не позднее
Проект планировки для строительства моста с подключением к набережной Черной речки был одобрен еще в 2018 году. При этом, судя по проекту перераспределения средств внутри дорожной адресной программы, Смольный намерен увеличить финансирование строительства с 180 млн до 220 млн рублей в 2023 году.