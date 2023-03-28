    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.57eur82.29

    В Петербурге в 2023 году построят мост через Черную речку

    227
    обсудить

    Петербургская дирекция транспортного строительства ищет подрядчика на строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Максимальная стоимость контракта — 178 млн рублей.

    Документация опубликована 27 марта. Согласно ей, работы должны быть завершены не позднее 2 ноября 2023 года. Судя по заданию на разработку рабочей документации, речь идет о переправе длиной почти 40 метров с двумя полосами движения.

    Проект планировки для строительства моста с подключением к набережной Черной речки был одобрен еще в 2018 году. При этом, судя по проекту перераспределения средств внутри дорожной адресной программы, Смольный намерен увеличить финансирование строительства с 180 млн до 220 млн рублей в 2023 году.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close