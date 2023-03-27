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    Таиланд выдал красные и жёлтые карточки нарушителям правил пребывания в стране

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    Иммиграционная служба Пхукета выдала красные и жёлтые карточки туристам, нарушившим правила пребывания в Таиланде. Об этом пишет The Phuket Express. Российские СМИ обратили внимание на информацию о карточках для нарушителей 27 марта.

    В первой половине марта красные карточки получили гражданин Франции и гражданин Швеции. Их визы аннулировали, после чего туристов депортировали. Жёлтые карточки выдали ещё одному гражданину Швеции, гражданину Украины и двоим гражданам Франции. Человека, которому досталась жёлтая карточка, из страны не высылают, но при повторной попытке въезда могут не пустить.

    Отмечается, что система карточек работает пока только на Пхукете. В случае если она докажет свою эффективность, её распространят и на другие популярные у туристов регионы Таиланда.

    Напомним, что в марте о намерении отменить упрощённый визовый режим для россиян и украинцев заявили на Бали. Власти острова обеспокоены плохим поведением туристов из России и Украины, а также их возможным участием в преступлениях.

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    ТуризмТаиланд
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