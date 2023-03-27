Таиланд выдал красные и жёлтые карточки нарушителям правил пребывания в стране

Иммиграционная служба Пхукета выдала красные и жёлтые карточки туристам, нарушившим правила пребывания в Таиланде. Об этом пишет The Phuket Express. Российские СМИ обратили внимание на информацию о карточках для нарушителей 27 марта.



В первой половине марта красные карточки получили гражданин Франции и гражданин Швеции. Их визы аннулировали, после чего туристов депортировали. Жёлтые карточки выдали ещё одному гражданину Швеции, гражданину Украины и двоим гражданам Франции. Человека, которому досталась жёлтая карточка, из страны не высылают, но при повторной попытке въезда могут не пустить.

