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    Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора из Брянской области

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» школьника Федора Симоненко из Брянской области. Мальчик вывел двух девочек из машины, обстрелянной во время атаки диверсантов.

    Документ 27 марта опубликован на портале правовой информации. В нем сказано, что Федор награжден медалью «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

    В начале марта власти региона пообещали купить новый дом для семьи Федора. Ребенок ранее перенес операцию после ранения. 15 марта его выписали из больницы.

    2 марта на территорию Климовского района с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля. Водители погибли. Ранение получил 10-летний Федор, который вместе с двумя девочками ехал в школу.

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