Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора из Брянской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» школьника Федора Симоненко из Брянской области. Мальчик вывел двух девочек из машины, обстрелянной во время атаки диверсантов.



Документ 27 марта опубликован на портале правовой информации. В нем сказано, что Федор награжден медалью «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».



В начале марта власти региона пообещали купить новый дом для семьи Федора. Ребенок ранее перенес операцию после ранения. 15 марта его выписали из больницы.

