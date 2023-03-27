Наезд на школьницу на «зебре» на Куйбышева стал уголовным делом. Подозреваемый — адвокат

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как школьницу сбила машина на «зебре» на улице Куйбышева. Водителю — адвокату скоро могут избрать меру пресечения и предъявить обвинение, сообщает 27 марта пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.



Следствие полагает, что 10 марта 57-летний подозреваемый ехал на Opel Zafira по улице Куйбышева, около дома 24 не остановился на красный свет и сбил на регулируемом переходе 16-летнюю девушку. Она пересекала дорогу по правилам — на зеленый.