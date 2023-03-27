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    Наезд на школьницу на «зебре» на Куйбышева стал уголовным делом. Подозреваемый — адвокат

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    В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как школьницу сбила машина на «зебре» на улице Куйбышева. Водителю — адвокату скоро могут избрать меру пресечения и предъявить обвинение, сообщает 27 марта пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.

    Следствие полагает, что 10 марта 57-летний подозреваемый ехал на Opel Zafira по улице Куйбышева, около дома 24 не остановился на красный свет и сбил на регулируемом переходе 16-летнюю девушку. Она пересекала дорогу по правилам — на зеленый.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    Фигурант — адвокат адвокатской палаты Петербурга. В его отношении возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку. Девушку госпитализировали в детскую больницу.

    «Фонтанка» показывала видео с места событий. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В прошлом году водителя один раз привлекали к ответственности за административное нарушение.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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    Комментарии 3

    Гость27 Мар 2023 в 13:12
    запретить адвокатов!
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