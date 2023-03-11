Двух петербургских школьников за несколько часов сбили машины. Пострадавшие в больницах

За день два юных петербуржца серьезно пострадали под колесами автомобилей. Первый шел в школу, а вторая пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.



Первая авария произошла накануне у дома 229 по проспекту Обуховской Обороны, стало известно «Фонтанке» 11 марта. По предварительным данным, ближе к девяти утра Nissan Note сбил 16-летнего девятиклассника, вышедшего из трамвая. Подросток попал в детскую городскую больницу в среднетяжелом состоянии — с сотрясением, черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости.