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    Наезд на школьницу на Куйбышева попал на видео: девочка шла по «зебре» и на зеленый

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    «Мегаполис»

    В Сети появилось видео момента ДТП в Петроградском районе Петербурга 10 марта, в котором серьезно пострадала школьница. Запись противоречит первоначальной информации о наезде вне пешеходного перехода.

    ДТП случилось в 16:35 возле дома 19 по улице Куйбышева. Ранее в ГУ МВД сообщали, что 16-летняя девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода и попала под колеса Opel Zafira. На записи, опубликованной на портале «Мегаполис», видно, что наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Школьница дошла до «зебры», дождалась зеленого сигнала пешеходам и пошла через дорогу. В этот момент ее сбил ехавший со стороны улицы Чапаева автомобиль.

    Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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