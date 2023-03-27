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    Смертельное ДТП у Форносово началось с обгона, а «Лада» оказалась «Гетцем»

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    Полиция рассказала подробности смертельной аварии, которая произошла утром 27 марта в Тосненском районе Ленобласти. По уточненным данным, столкнулись два встречных «Хёндэ».

    В 7:50 на 12-м километре дороги «Павловск — Косые Мосты» 44-летний водитель Hyundai Getz выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 32-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что столкнулись «Лада» и «Солярис», после чего первая улетела в кювет и перевернулась.

    В результате аварии водитель «Гетца» погиб на месте. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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    Кадр из видео ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «Вконтакте»

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    Комментарии 8

    Гость27 Мар 2023 в 12:18
    Ее звали Лада Гетц?
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