Смертельное ДТП у Форносово началось с обгона, а «Лада» оказалась «Гетцем»

Полиция рассказала подробности смертельной аварии, которая произошла утром 27 марта в Тосненском районе Ленобласти. По уточненным данным, столкнулись два встречных «Хёндэ».
В 7:50 на 12-м километре дороги «Павловск — Косые Мосты» 44-летний водитель Hyundai Getz выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 32-летнего водителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что столкнулись «Лада» и «Солярис», после чего первая улетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии водитель «Гетца» погиб на месте. По факту произошедшего полиция проводит проверку.