Обстрелы Мелитополя: есть раненые, частично разрушены колледж и общежитие университета, детей эвакуировали

Четыре человека ранены в результате обстрела города Мелитополь Запорожской области 27 марта. Повреждены несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж и здание общежития МГУ имени Макаренко. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Артиллерийский удар по городу был нанесён в 8:15. Обстрел, предположительно, производился из населённого пункта Орехов. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

«Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже с 8:00 шли занятия», — рассказывает Рогов.

Занятия начались за 15 минут до прилётов, все студенты находились в аудиториях. Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием, с ними работают психологи.



Здание рядом с многопрофильным колледжем частично разрушено, помещения колледжа повреждены. Повреждено здание общежития МГУ имени А. С. Макаренко. Из общежития университета эвакуированы шесть человек.



«В общежитии выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал», — сообщил ректор Мелитопольского госуниверситета Андрей Чуйков.

