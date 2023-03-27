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    Ещё успеете слепить снеговика. Синоптики назвали виновного в возвращении зимы в Петербург

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Зима вернулась в Петербург и останется с нами ещё как минимум до середины недели. В прогнозе синоптиков на ближайшие дни — снег в разных видах. Температура при этом будет гулять вокруг нуля.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в городе ожидается «небольшой, днем местами умеренный мокрый снег, снег», местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 градуса, днем составит 0 — плюс 2. На дорогах местами гололедица.

    Так на погоду повлияла холодная часть циклона, объясняет центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В ночь на вторник ожидаются заморозки, и в течение суток — мокрый снег. В среду минуса уже быть не должно, днём до плюс 5, но всё равно — «местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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