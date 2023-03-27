Ещё успеете слепить снеговика. Синоптики назвали виновного в возвращении зимы в Петербург

Зима вернулась в Петербург и останется с нами ещё как минимум до середины недели. В прогнозе синоптиков на ближайшие дни — снег в разных видах. Температура при этом будет гулять вокруг нуля.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в городе ожидается «небольшой, днем местами умеренный мокрый снег, снег», местами налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 градуса, днем составит 0 — плюс 2. На дорогах местами гололедица.

