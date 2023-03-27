Красавицы и медведь. Зачем строители устроили карнавал на Невском

Пёстрая компания на Невском обращала на себя внимание прохожих Поделиться Поделиться





Мартовским днем Невский проспект стал живой декорацией к русской народной сказке: по нему расхаживал сибирский медведь с табличкой верблюда. Съемочная группа и нарядные красавицы рядом создавали впечатление съемок фильма. Но на самом деле загадочный антураж был одним из элементов креативной презентации жилого комплекса «Сибирь».

Яркий «десант» высадился и на Московском проспекте. Девушки с желтыми чемоданами пели, танцевали и спрашивали у прохожих, где находится жилой квартал «Сибирь». Судя по полученным подаркам, большинство участников карнавального действа с заданием справились.

Берём чемоданы — и в «Сибирь» Поделиться Поделиться





Обычно сдержанные горожане улыбались и доставали телефоны, чтобы сделать необычные фото в соцсети: еще бы, не каждый день такое на улице увидишь. А кто-то был не прочь станцевать и спеть вместе с задорными барышнями. Дети так заворожено смотрели на огромного медведя, что забывали сказать «волшебное слово» за презенты — симпатичные рюкзачки.



Как это было

Таким перформансом заявил о себе новый для Петербурга застройщик, группа компаний «Союз» из Барнаула. За Уралом бренд с 15-летней историей хорошо знают, а на Северо-Западе покупатели с ним только знакомятся. Впрочем, команде уже есть что предъявить публике: всего за год с небольшим выросли три выразительных корпуса первой очереди жилого квартала «Сибирь». Их сдача ожидается до конца 2023-го. Название не случайно: первый проект в нашем регионе — это признание в любви родному таежному краю.

Вопросов к новому игроку строительного рынка на Неве много. Нам удалось задать их финансовому директору группы компаний «Союз» Елене Греб.

Три вопроса строителям



Финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб Поделиться Поделиться





— Мы видели реакцию прохожих: как вы придумали такой классный флешмоб?

— Прежде всего, я хочу сказать, что политика ГК «Союз» направлена на семейные ценности и продвижение сибирского колорита в городах нашего присутствия. Поэтому наша креативная команда предложила организовать яркий и грандиозный флешмоб под конец рабочей недели. Такой формат идеально подходит для города: молодые ребята, которые принимали в нем активное участие, не просто стояли на месте, а перемещались по городу, даря прохожим не только сувенирную продукцию, но еще и море положительных эмоций.



Медведь на Невском доказал, что он не верблюд Поделиться Поделиться





— И все-таки, зачем медведю табличка с верблюдом?

— Не так давно у нас стартовала новая рекламная кампания «Не нужны мне Эмираты, выбираю родные пенаты», и мы решили творчески обыграть эту идею. Прежде всего она несет исключительно добрый и позитивный смысл. И так здорово, что наша сибирская тематика так положительно и добросердечно откликается в жителях Санкт-Петербурга. Наш новый жилой комплекс «Сибирь» — пространство семейных традиций, ценностей, в строительство которого каждый из нас, каждый сотрудник ГК «Союз» вкладывает частичку души и любви к родному краю.

Первая очередь ЖК «Сибирь» находится в высокой степени готовности Поделиться Поделиться





— Это правда, что материалы для строительства домов вы производите сами?

— Три года назад компания открыла завод «Союз-ЖБИ» в Ленинградской области, выпускающий железобетонные панели и элементы благоустройства. В минувшем году предприятию удалось освоить новую серию по производству ригелей и колонн. Мы окончательно сформировали коллектив, позволяющий выпускать качественную продукцию точно и в срок. Также у нас есть цеха по производству мебели, пластиковых окон и дверей.

Мы постоянно растем. Сегодня в группе компаний «Союз» более восьми подразделений. Сами обучаем специалистов и инженеров, развиваем проектный институт, расширяем производство. И ежедневно задаем себе вопрос, как сделать еще лучше. ГК «Союз» в Петербурге

19 000 кв. м жилых площадей продано в 2022 году более 400 семей сделали выбор в пользу застройщика география покупателей: Петербург, Ленинградская область, Барнаул, Калининград, Хабаровск, Мурманск, Грозный.

Освоение «Сибири»

Идея. В каждом жилом комплексе компании воплощена целостная концепция — ее реализуют опытные архитекторы, инженеры, строители. У каждого дома свой неповторимый характер. Квартал «Сибирь», который находится в поселке Тельмана на границе с Колпино, тоже имеет свою идею. Она — в сибирской открытости, воплощенной в каждом пространстве, и в родстве с природой тайги, узнаваемой в деталях.

Генплан ЖК «Сибирь» Благоустройство ЖК «Сибирь» Парадная ЖК «Сибирь» Парадная ЖК «Сибирь» Поделиться Поделиться





Воплощение. У каждого корпуса — колоритная архитектура, которая сочетается с природными мотивами: от фасадов до лавочек и скульптур во дворе, а также детских площадок, похожих на ландшафты Сибири. Например, дорожки внутри квартала повторяют реку Катунь — здесь нет ни одной прямой линии. Во дворах высадят около 1000 различных растений, чтобы жильцам было уютно. Концепция закрытого двора позволяет сделать это пространство безопасным для мам с малышами. Строители также планируют выделить помещения для мастер-классов и творческих вечеров, чтобы создать добрососедское сообщество.

Что там будет. ЖК «Сибирь» состоит из восьми домов, три из которых в высокой степени готовности. У жильцов будет вся необходимая инфраструктура под боком: в проекте запланирована школа и два детских сада. Уже строится многоуровневый наземный паркинг. Жилой комплекс возводится в развитом районе, где есть гипермаркеты, магазины шаговой доступности, поликлиники, заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры и т.д.

Транспортная доступность. Напротив квартала — автобусные остановки, оттуда можно добраться до станций метро «Рыбацкое», «Шушары», «Звездная», «Московская», «Купчино». Также можно воспользоваться электричками, которые идут в Петербург из Колпино.

Квартиры. Сегодня в ЖК Сибирь предлагается несколько видов квартир: с предчистовой отделкой, с ремонтом под ключ, а также с ремонтом и мебелью. Последний вариант особенно интересен: за полгода до сдачи дома покупатель сможет выбрать цветовые решения отделки и мебели, которую производит сам застройщик.

Познакомиться с проектом можно как в центре города — в офисе на Петроградской стороне, так и в шоуруме непосредственно на месте.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ООО «Специализированный застройщик «Союз-Север», https://soyuz-sever.ru/siberia/

Фотографии и видео предоставлены пресс-службой ГК «Союз» ЖК «Сибирь» — застройщик ООО «СЗСОЮЗ-СЕВЕР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.