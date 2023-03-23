Наши и медведь. Кому в лесу лучше, чем в Эмиратах

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«Смотрите, какие девушки!» Так реагировали изумленные петербуржцы, увидев днем 22 марта красавиц в русских народных костюмах у станций метро «Гостиный двор» и «Московская». На Невском в этой колоритной компании гулял еще и огромный медведь.

Участники необычного шествия появились на улицах Петербурга не с пустыми руками: нарядные барышни катили яркие желтые чемоданы, хозяин сибирского леса держал в лапах табличку с изображением … верблюда.

Медведь в окружении русских красавиц стал любимцем публики, гулявшей на Невском Петербуржцы узнали, где находится ЖК «Сибирь», и чем он будет отличаться от других проектов на Северо-Западе Сибирский медведь в центре внимания Презентация завершилась ярким перформансом в ЖК «Сибирь» Поделиться Поделиться





Веселая компания явно получала удовольствие от происходящего — девушки охотно фотографировались с прохожими, пели песни и даже раздавали подарки. Косолапый вообще произвел фурор: обнимался с малышней, позировал для горожан и туристов, превращая серый будний день в праздник.



Никто долго не мог понять, что это было. Как оказалось, нашествие девушек с желтыми чемоданами — не промо к ремейку фильма «Любовь и голуби» или новых серий «Маши и Медведя», а часть презентации жилого комплекса «Сибирь» от группы компаний «Союз».



«Нашествие» на Московском проспекте Девушки в национальных костюмах смогли вовлечь в общее действо прохожих Поделиться Поделиться





«Не так давно у нас стартовала новая рекламная кампания «Не нужны мне Эмираты, выбираю родные пенаты», и мы решили креативно обыграть эту идею, — говорит финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб. — Прежде всего, она несет исключительно добрый и позитивный смысл. И так здорово, что наша сибирская тематика так положительно и добросердечно откликается в жителях Санкт-Петербурга».

Уголок Сибири возводится в поселке Тельмана на границе с Колпино. Это восемь домов, часть из которых застройщик сдаст до конца 2023 года. Здесь будет колоритным все, начиная с фасадов и заканчивая детскими площадками, повторяющими ландшафты живописного таежного края. В квартале запланированы два детских сада, школа, закрытый наземный паркинг. Двор будет закрыт от медведей и машин.



Финансовый директор группы компаний «Союз» Елена Греб ЖК «Сибирь» на рендере... ... и в реальности Поделиться Поделиться



