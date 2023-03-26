Петербург самый смертельный город по коронавирусу

Петербург продолжает держаться в лидерах по суточному приросту смертей от коронавируса в статистике федерального оперштаба.



По состоянию на 26 марта в России за сутки госпитализировано 778 человек, выявлено 10 940 новых случаев COVID-19, подтверждено 32 летальных исхода. Из них в Петербурге — 74 госпитализации, 1 279 новых случаев и 10 смертей, а в Москве -112 госпитализаций, 1 356 новых случаев и 6 умерших.

Тем временем создатели отечественного «антидота» от коронавируса — препарата Мир-»19», пообещали его скорое появление в аптеках.