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    «Антидот Скворцовой» скоро появится в аптеках

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    Препарат от коронавируса «Мир-19» прозванный «Антидотом Скворцовой» в ближайшее время появится в аптеках, заявил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

    Как сообщает 24 марта ТАСС со ссылкой на выступление Хаитова на форуме «Здоровое общество», «Мир-19» получил долгожданное разрешение на внедрение в амбулаторное звено и в самое ближайшее время его можно будет найти в аптеках.

    Как писала «Фонтанка», разработка «Мир-19» велась с первого года пандемии. Анонсировалось, что это первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, «не имеющий аналогов в мире». СМИ называли тогда это лекарство «антидотом». В списке авторов патента на это лекарство Вероника Скворцова — глава ФМБА. В Петербурге тем временем коронавирус в 2023 году перевели в стан сезонных ОРВИ и больше не ждут непредсказуемых вспышек заболеваемости.

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