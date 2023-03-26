Охотники на кровопийц. Петербурженки объединились, чтобы помогать тем, кого боятся

Фото: предоставлено Алекс Поделиться Поделиться





Практически незаметные, но живущие бок о бок с человеком зверьки наводят страх на петербуржцев. Если в форточку залетает летучая мышь, то часто это воспринимается как дурной знак. Некоторые даже хватаются за телефон и сигнализируют в полицию. Рукокрылые стали заложниками стереотипов, уверяют волонтеры, помогающие летучим мышам. Ветеринары и молодые ученые объединились в Петербурге, чтобы краснокнижные животные оставались на свободе.



С сотрудницей зоологического института Алекс мы встречаемся в кафе после рабочего дня. У нее в сумке лежит пластиковый контейнер, но он предназначен не для домашних котлеток. Алекс после разговора со мной поедет в район станции метро «Политехническая». Там в квартиру пробралась летучая мышь. Хозяева не стали изгонять ее шваброй, как советуют в интернете, а обратились к волонтерам.



Фото: предоставлено Алекс Поделиться Поделиться





«Я приеду и сначала посмотрю, что это за вид. Северных кожанков можно будет скоро выпускать, они вылетают довольно рано, так как устойчивы к низким температурам. Если мышь здоровая, подержу день-два у себя в лаборатории, посмотрю на поведение. Если всё нормально, то выпустим при ближайшем устойчиво теплом дне. Если это двухцветный кожан, то положу в спячку — в холодильник, и еще месяц он поспит, потом выпущу на природе».

В столице при Московском зоопарке создан центр реабилитации рукокрылых, а в Петербурге подобного учреждения нет. Несколько лет назад к ветеринару Дине обратились коллеги из другого города. Они сообщили, что в Петербурге найдены три детеныша летучих мышей и попросили их выкормить. Дина согласилась и после этого уже не смогла оставить рукокрылых. Когда подросших животных выпустила на волю, стала искать в городе таких же увлеченных летучими мышами и вышла на Алекс. Сейчас в волонтерской команде три основных человека и несколько помощников, кто может съездить забрать мышь или дать совет по конкретному случаю реабилитации.



«Мы принимаем звонки от людей и в первую очередь успокаиваем и говорим, что летучая мышь — это не страшно. Если человек не будет хватать мышь, то нет никакой опасности. Как любое дикое животное мышь пытается избежать контакта с человеком. Мы не являемся для них ни едой, ни естественными врагами, им человек индифферентен абсолютно», — говорит Алекс.



Фото: предоставлено Алекс Поделиться Поделиться





В квартиры летучие мыши попадают по ошибке. Рукокрылые ищут, где бы им передохнуть. В природе для них отлично подходят отверстия в скалах, дупла на деревьях, в городе они ютятся на чердаках. Открытую форточку могут принять за укромное место для отдыха.



Фото: предоставлено Алекс Поделиться Поделиться





Волонтеры забирали мышей из квартир на 10-м, 14-м и даже 20 этаже. Приезжали и на Невский проспект, и на окраины. В Петербурге живут синантропные виды мышей, они привыкли к соседству с человеком.



Фото: предоставлено Алекс Поделиться Поделиться





Для рукокрылых в городе много опасностей. За ними охотятся домашние животные, также мыши могут врезаться в стеклянные поверхности бизнес-центров.



«Городская засветка как птицам мешает, так и летучим мышам. Она дезориентирует: мыши сбиваются и не знают, куда дальше лететь. А стекло они воспринимают как водную гладь. Думают, что можно попить из него, — рассказывает Алекс. — Чаще всего к нам поступают здоровые летучие мыши, которые либо истощены после зимовки, либо залетели к человеку по ошибке. За прошлый год у нас было четыре перелома и два обморожения».



Кости у мышей очень хрупкие. После перелома животное уже не может до конца восстановиться и вернуться в естественную среду. Поэтому травмированные особи остаются в стационаре ветеринарной клиники.

Здоровых мышей после освобождения из квартиры выпускают в том же районе, в котором их нашли. Так как у животных есть свой ареал.

У людей к мышам часто предвзятое отношение, замечает Алекс. Всё еще сильны суеверия. А когда о рукокрылых появляются публикации в СМИ, то часто они сопровождаются устрашающими описаниями: «нашествие летучих мышей», «люди в шоке», «агрессивная мышь». Некоторые даже пытаются вызвать полицию при появлении пушистого зверька с крыльями.



«В европейской культуре летучая мышь — негативный символ, а на востоке наоборот — символ счастья, — отмечает Алекс. — Летучие мыши больше пользы человеку приносят, чем вреда. Они едят насекомых, всех, кого мы так не любим: комаров и мух. Они уничтожают огромное количество насекомых».

Чтобы мышам и человеку жилось комфортно, нужна специальная инфраструктура. Например, домики для летучих мышей, где бы они могли передохнуть.

«Довольно часто летучие мыши прячутся в дуплах деревьев. Деревья старые и могут упасть, в городе от них стараются избавляться. А у мышей потребности никуда не исчезают. Поскольку мы отнимаем у них естественную среду, было бы неплохо замещать этими домиками, чтобы мыши с комфортом жили», — говорит Алекс.

Практически все виды летучих мышей, обитающие на территории Петербурга и Ленобласти, — краснокнижные. Для небольшой команды волонтеров важно их сохранять.



Фото: предоставлено Алекс Поделиться Поделиться





Однажды к Алекс попал мышонок, еще не умеющий летать. Чтобы научить его пользоваться крыльями, петербурженка сажала его на узкую ленточку, а он цеплялся за нее ногами, стараясь повиснуть вниз головой. Держаться за узкую ленточку неудобно, малыш для баланса расправлял крылья. В лаборатории он прожил три недели, после чего был отпущен на волю.



«Я считаю, что дикие животные должны жить в естественной среде. Когда выпускаешь летучую мышь и знаешь, что это маленькое интересное животное благодаря тебе имеет возможность жить, питаться, размножаться, то это очень приятные ощущения, — рассуждает Алекс. — Это дает ощущение сопричастности к чему-то хорошему. Кто-то собакам помогает, кто-то — детям, а кто-то — мышам. Так и распределились».



Если у вас дома случайно оказалась летучая мышь, то не стоит ее кормить фруктами, сырым мясом, гаммарусом или опарышами. Это приведет к мучительной смерти. Напишите в WhatsApp или «Телеграм» по номеру +7 981 825-69-90 , и волонтеры вам подскажут, что можно сделать.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

