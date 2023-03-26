Какое давление важнее? Чем верхнее давление отличается от нижнего и с каким нужно идти к врачу

Верхнее и нижнее давление всегда нужно рассматривать в комплексе Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





С измерением давления рано или поздно сталкивается, пожалуй, каждый. А если не сталкивается сам, то найдутся близкие, которым нужно измерять артериальное давление регулярно. Причины для этого могут быть разные — не только проблемы с самим давлением или болезни сердечно-сосудистой системы, но и другие заболевания, например диабет. Однако результаты еще нужно как-то интерпретировать и понимать, нужно ли что-то предпринять, пойти к врачу или выпить лекарство.

Зачем нужно верхнее и нижнее давление? Артериальное (оно же кровяное) давление — это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. При его измерении определяют два вида: при каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним, но вне зависимости друг от друга эти цифры ничего не значат — оценивать их нужно именно в комплексе. — Верхнее число — систолическое артериальное давление — показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени, — объясняет врач-кардиолог Мария Беневская. — Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы.



Мария Беневская — доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П.Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики.

Нижнее число показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает тонус периферических сосудов.

Каким должно быть давление в норме? Показатели давления индивидуальны, и рабочее, то есть нормальное для конкретного человека, давление у кого-то может быть выше, у кого-то — ниже. Тем не менее некая средняя норма всё равно существует.



— Если не брать грудничков, детей и людей крайне пожилого возраста, у которых немного свои нормативы, среднестатистические цифры показателей нормального давления — 120 на 80 или 130 на 90, — говорит кардиолог Наталья Гуляева. — Это средние цифры, у разных людей они могут быть разными. Например, у пациентов с диабетом чуть более жесткие критерии — их давление считается нормальным, если оно 120 на 80, но не больше. А у очень пожилого человека рабочим нормальным давлением может быть и 140 на 90, но это крайняя позиция.



Наталья Гуляева — кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

О чём говорит разница между верхним и нижним давлением? Следует учитывать соотношение показателей верхнего и нижнего давления между собой. По словам врачей, идеальная разница между ними — в пределах 40–50 мм рт. ст. То есть, например, 120 на 80, 100 на 60, 110 на 70. Очень низкое (40, 50, 30) нижнее давление — это повод обратиться к врачу, оно может говорить о кардиологических или иных патологиях, истощении. Увеличение разницы между нижним и верхним давлением также может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника. Слишком высокое нижнее давление тоже не является нормой — оно говорит, что тонус сосудов повышен, а это может быть чревато инсультом или другими осложнениями. Маленькая разница между верхним и нижним давлением может говорить о наличии атеросклероза аорты (отложение холестерина в самом крупном сосуде), поражении сосудов почек, аневризме аорты (патологическое расширение отдельного участка аорты с возможностью разрыва или расслоения стенок из-за чрезмерной нагрузки), анемии (снижение уровня гемоглобина в крови) — и это далеко не весь список патологий.

Как часто нужно измерять давление? Для каждого человека частота измерений индивидуальна. Регулярно контролировать давление должны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, сахарным диабетом. Также регулярно измерять давление нужно курильщикам. В остальных случаях частота измерения давления будет зависеть от жалоб пациента и рекомендаций врача. — Обязательно измерять давление людям, у которых есть какие-либо жалобы, вне зависимости от того, есть ли при этом известные им болезни. Чувствовали себя хорошо, но вдруг появилась головная боль, головокружение или одышка? Лучше измерить давление, — говорит Наталья Гуляева.



Как правильно измерять давление? Очень важно при измерении давления сделать это правильно. Некоторые ошибки, которые мы допускаем при этой процедуре, приводят к тому, что тонометр выдает ложные показатели, а ведь именно от того, что он покажет, будут зависеть дальнейшие действия. Их не так уж много. Самая распространенная — измерять давление на бегу, где-то между делами и событиями. Врачи советуют сделать небольшой перерыв перед измерением — от 10 до 30 минут, — тогда показатели будут максимально близкими к правде. Следующая распространенная ошибка — неправильное положение тела при измерении давления. Для самых точных измерений необходимо удобно сесть, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — на одном уровне с сердцем. Надеваем манжету так, чтобы она не передавливала руку сильно, боль это вызывать не должно. Рука располагается на уровне сердца, в идеальном варианте можно положить на стол.



Правильно измерять давление в спокойном состоянии и в определенной позе Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сегодня в аптеках часто можно встретить тонометры, манжета которых надевается на пульс, они компактнее и проще в использовании. Однако врачи говорят, что тонометры, манжета которых надевается над локтем, более показательны и, если нужны точные данные, лучше использовать их.