Тишина на Думской. Бары, опечатанные СК, закрыты — полиция патрулирует «пьяную» улицу

Вечер пятницы, 24 марта, на Думской выдался непривычно тихим. Открылись пять баров, которые миновали бело-красные ленточки следственного комитета. 17 баров, опечатанных в качестве вещдоков по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, закрыты. За тяжелыми деревянными воротами — тишина. Редкие прохожие подходят, смотрят на замки, разворачиваются и уходят восвояси. На Перинной дежурит группа полицейских и омоновцев. Время от времени трое сотрудников проходят вдоль запертых дверей, проверяя, не появятся ли за ними признаки жизни. Признаков нет.
«Бары не откроются, прикрыли лавочку, — сказали сотрудники корреспонденту «Фонтанки». — И мы следим, чтобы не открылись».
Троица парней в черном, на несколько минут затормозившая у запертых баров, не так категорична. «Сегодня точно не откроются, а завтра — может быть», — интригующе рассуждают они.
Впрочем, правоохранительные органы считают иначе. Собеседники «Фонтанки» предполагают, что зачистка «самой пьяной улицы Петербурга» с неоднозначной репутацией ведется к туристическому сезону, чтобы сделать Думскую «более цивилизованной».