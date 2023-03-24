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    Начальника отдела Северо-Западного таможенного управления арестовали по делу о взятках

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    Начальника отдела Центра электронных деклараций Северо-Западного таможенного управления Александра Мартынова арестовали до 22 мая по делу о взяточничестве. Об этом 24 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Вину Мартынов не признал. Они с адвокатом просили о более мягкой мере пресечения — указывали, что доказательств обоснованности обвинений нет. Подчеркивали также, что Мартынов женат, воспитывает детей, раньше проблем с законом не имел, да и сейчас не скрывался, готов предоставить свой загранпаспорт и вообще характеризуется положительно. Фрунзенский райсуд эти доводы, видимо, не убедили.

    Следствие полагает, что с февраля по март этого года Мартынов получил чуть больше 290 тысяч рублей от представителя компании, поставляющей запчасти для спецтехники. Якобы взамен он обещал ускорить пропуск товаров по декларациям, поступавшим в СЗТУ.

    Ранее по этому делу арестовали и главного таможенного инспектора Балтийской таможни Елену Сальман.

    В Москве замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы генерала Александра Беглова арестовал Басманный суд по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве при даче взятки. Также по делу проходит начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, которого также заключили под стражу по уголовному делу о взятке.

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