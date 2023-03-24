    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.31eur83.15

    Суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы по делу о взятке

    1361
    8 комментариев

    Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы генерала Александра Беглова арестовали по уголовному делу в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве при даче взятки. Также по делу проходит начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, которого также заключили под стражу по уголовному делу о взятке. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Басманного суда.

    Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Ей было отказано.

    Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Александр Беглов
    Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Александр БегловФото: Пресс-служба Басманного суда
    ПоделитьсяПоделиться

    Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ранее у них дома прошли обыски. РБК со ссылкой на источник утверждает, что у Беглова и Алеева изъяли более 40 миллионов рублей, а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы.

    Также обвинения предъявлены двум предпринимателям: Дмитрию Красногорскому и Артему Бережному. Первый обвиняется в посредничестве в даче взятки, а второй непосредственно в даче взятки.

    Ранее в Петербурге Пушкинский районный суд отправил под стражу главного таможенного инспектора Балтийской таможни Елену Сальман, которую обвиняют в трёх эпизодах получения взятки. «Фонтанка» сообщала о том, что фигурантом этого дела стал также начальник отдела Центра электронного декларирования Мартынов.

    Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Александр Беглов
    Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Александр БегловФото: Пресс-служба Басманного суда

    Александр Беглов начал работать в таможенных органах в 2001 году. Сначала он был инспектором отдела перспективных таможенных технологий Главного управления организации таможенного контроля и занимал там разные должности. Замначальника ЦТУ он стал в 2015-м. За время службы Беглов получил медали «За службу в таможенных органах» II, III степеней, «За усердие», «Дмитрий Бибиков».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость24 Мар 2023 в 19:32
    Беглов, да не тот.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close