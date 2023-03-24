Суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы по делу о взятке

Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы генерала Александра Беглова арестовали по уголовному делу в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве при даче взятки. Также по делу проходит начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, которого также заключили под стражу по уголовному делу о взятке. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Басманного суда.
Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Ей было отказано.
Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ранее у них дома прошли обыски. РБК со ссылкой на источник утверждает, что у Беглова и Алеева изъяли более 40 миллионов рублей, а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы.
Также обвинения предъявлены двум предпринимателям: Дмитрию Красногорскому и Артему Бережному. Первый обвиняется в посредничестве в даче взятки, а второй непосредственно в даче взятки.
Ранее в Петербурге Пушкинский районный суд отправил под стражу главного таможенного инспектора Балтийской таможни Елену Сальман, которую обвиняют в трёх эпизодах получения взятки. «Фонтанка» сообщала о том, что фигурантом этого дела стал также начальник отдела Центра электронного декларирования Мартынов.