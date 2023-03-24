Суд арестовал генерала Федеральной таможенной службы по делу о взятке

Замглавы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы генерала Александра Беглова арестовали по уголовному делу в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве при даче взятки. Также по делу проходит начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев, которого также заключили под стражу по уголовному делу о взятке. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Басманного суда.



Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Ей было отказано.