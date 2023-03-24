В Петербурге снова перенесли концерт ДДТ. Теперь на 2024 год

В Петербурге снова перенесли концерт группы ДДТ. Выступление, которое должно было состояться 27 мая, теперь запланировали на 2024 год. Об этом 24 марта сообщается на странице мероприятия в социальной сети. Отмечается, что концерт перенесли по независящим от музыкантов и организаторов причинам.



Напомним, что группа Юрия Шевчука должна была выступить на «Газпром Арене» ещё 9 октября 2021 года. Однако в связи с коронавирусными ограничениями было решено перенести концерт на 24 сентября 2022 года. Потом стало известно об очередной смене даты – выступление запланировали на 27 мая 2023 года.

