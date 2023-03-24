    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.31eur83.15

    В Петербурге снова перенесли концерт ДДТ. Теперь на 2024 год

    521
    4 комментария

    В Петербурге снова перенесли концерт группы ДДТ. Выступление, которое должно было состояться 27 мая, теперь запланировали на 2024 год. Об этом 24 марта сообщается на странице мероприятия в социальной сети. Отмечается, что концерт перенесли по независящим от музыкантов и организаторов причинам.

    Напомним, что группа Юрия Шевчука должна была выступить на «Газпром Арене» ещё 9 октября 2021 года. Однако в связи с коронавирусными ограничениями было решено перенести концерт на 24 сентября 2022 года. Потом стало известно об очередной смене даты – выступление запланировали на 27 мая 2023 года.

    Отметим, что в августе прошлого года суд в Уфе признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close