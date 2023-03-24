В Роспотребнадзоре ответили, была ли сибирская язва у пациентов в Подмосковье

В Подмосковье у пациентов, которых госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, не подтвердилось наличие этой инфекции. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



«В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).



Оба пациента приехали в регион из Чувашии, где ранее были выявлены два случая заболевания. Ведомство отмечает, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы исключена.

