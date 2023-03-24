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    В Роспотребнадзоре ответили, была ли сибирская язва у пациентов в Подмосковье

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    В Подмосковье у пациентов, которых госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, не подтвердилось наличие этой инфекции. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «В ходе лабораторных исследований образцов крови двух пациентов, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на сибирскую язву, возбудитель указанного заболевания не выявлен», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

    Оба пациента приехали в регион из Чувашии, где ранее были выявлены два случая заболевания. Ведомство отмечает, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы исключена.

    Накануне в Минздраве РФ заявили, что специалистам удалось локализовать очаги сибирской язвы в России.

    Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Заболевание не передается от человека к человеку.

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