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    Мощный пожар на заводе под Екатеринбургом, пламя охватило 3000 кв. м. Взрослые и дети подбираются ближе

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    Крупный пожар на производстве тушат 24 марта в Арамиле, городе-спутнике Екатеринбурга, пишет E1.RU. Черный дым видно за километры, в том числе из аэропорта Кольцово. По словам очевидцев, слышны хлопки и взрывы.

    читатель E1.RU

    По данным ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 3 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.

    «Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники», — отмечают в управлении.

    читатель E1.RU

    Корреспонденты E1.RU сообщают, что в цехе раздаются хлопки. Территория оцеплена. Местные жители, в том числе дети, стараются подобраться поближе к ограждению.

    На арамильском заводе пластмасс журналистам опровергли информацию о пожаре на их территории. Уверяют, что горит по соседству — в цехе холдинга ВМП, крупного производителя лакокрасочных материалов.

    Фото: Максим Бутусов / E1.RU

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    Комментарии 1

    Гость24 Мар 2023 в 11:03
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