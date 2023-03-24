Мощный пожар на заводе под Екатеринбургом, пламя охватило 3000 кв. м. Взрослые и дети подбираются ближе

Крупный пожар на производстве тушат 24 марта в Арамиле, городе-спутнике Екатеринбурга, пишет E1.RU. Черный дым видно за километры, в том числе из аэропорта Кольцово. По словам очевидцев, слышны хлопки и взрывы.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 3 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.
«Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники», — отмечают в управлении.
читатель E1.RU
Корреспонденты E1.RU сообщают, что в цехе раздаются хлопки. Территория оцеплена. Местные жители, в том числе дети, стараются подобраться поближе к ограждению.
На арамильском заводе пластмасс журналистам опровергли информацию о пожаре на их территории. Уверяют, что горит по соседству — в цехе холдинга ВМП, крупного производителя лакокрасочных материалов.