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    «Начну вас громить, как преступников». Медведев напомнил директорам заводов о Сталине

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    Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выполнил свое обещание и зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина от 1941 года. Соответствующее видео он выложил в своих соцсетях.

    23 марта Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений и техники. Он отметил, что на многих предприятиях работники показывают пример трудового героизма. Однако имеется и целый ряд производств, где «хронически не исполняют» обязательства, а премии выдаются за результат, который не был достигнут.

    Экс-премьер зачитал телеграмму Сталина как пример того, как оценивалась такая работа «в сходной ситуации» во время Великой Отечественной. Письмо датировано 17 сентября 1941 года и адресовано руководству Челябинского тракторного завода. Советский лидер требовал честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков.

    «Через несколько дней, если вы нарушите свой долг перед Родиной, начну вас громить, как преступников», — цитирует Медведев документ. Однако продолжает он на более спокойной ноте, отмечая, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация».

    «Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты таких обращений были впечатляющими, а если их не было, сами понимаете, что происходило», — намекнул Медведев.

    Ранее, еще в январе, Медведев в ходе посещения бронетанкового завода в Петербурге грозил ответственностью за срыв гособоронзаказа. Он пообещал, что власти готовы применять новые нормы Уголовного кодекса.

    В конце сентября Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание до 10 лет лишения свободы за нарушение условий гособоронзаказа. В октябре был создан координационный совет по обеспечению потребностей армии, возникающих в ходе спецоперации на Украине. 23 декабря президент выразил надежду, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен полностью.

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