«Начну вас громить, как преступников». Медведев напомнил директорам заводов о Сталине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выполнил свое обещание и зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина от 1941 года. Соответствующее видео он выложил в своих соцсетях.

23 марта Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений и техники. Он отметил, что на многих предприятиях работники показывают пример трудового героизма. Однако имеется и целый ряд производств, где «хронически не исполняют» обязательства, а премии выдаются за результат, который не был достигнут.

Экс-премьер зачитал телеграмму Сталина как пример того, как оценивалась такая работа «в сходной ситуации» во время Великой Отечественной. Письмо датировано 17 сентября 1941 года и адресовано руководству Челябинского тракторного завода. Советский лидер требовал честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков.



«Через несколько дней, если вы нарушите свой долг перед Родиной, начну вас громить, как преступников», — цитирует Медведев документ. Однако продолжает он на более спокойной ноте, отмечая, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация».

