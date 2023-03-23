Медведев пообещал зачитать телеграммы Сталина директорам российских заводов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев хочет зачитать телеграммы советского руководителя Иосифа Сталина директорам российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, пишет 23 марта РБК.
«Недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам ОПК. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов», — сказал Медведев.
Как заявил замглавы Совбеза, СССР потребовалось несколько лет для достижения баланса с гитлеровской Германией. Сейчас, по словам Медведева, российский ВПК «раскочегарился» и «работает активно».
«Большинство предприятий работает в три смены, работает с колес, производит самые современные виды российских вооружений», — сказал он.
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