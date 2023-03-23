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    Дмитрий Медведев ответил на вопросы российских СМИ и пользователей «ВКонтакте». Главное

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    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопросы российских СМИ и пользователей «ВКонтакте». Его цитаты приводит 23 марта агентство ТАСС.

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    Что заявил Дмитрий Медведев в интервью? Собрали главное.

    • Медведев считает, что «по-честному» Украина является частью России. Однако из-за геополитических и исторических причин единый русский народ был разделен искусственными границами.
    • Зампред Совбеза уверен, что некоторые страны и блоки понимают только язык силы, поэтому с ними бессмысленно договариваться.

    • Дмитрий Медведев считает, что Запад просчитался, когда отказался давать гарантии безопасности России. «У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России <…> Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документы», — сказал он.

    • Запад слышит инициативы России, объяснил Медведев, если они подкреплены вооружениями. «Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово <…> К сожалению, непреложный факт современной политической жизни. То, что добрые слова, наши добрые инициативы, пожелания слышат только тогда, когда это сопровождается наличием приличного арсенала вооружения, — считает зампредседателя Совбеза.

    • Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО. «Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны — мы этого принять не можем», — сказал Медведев.

    • Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России, разделить ее на части, а потом договориться с каждой из этих частей, считает Дмитрий Медведев.

    • Медведев рассказал, что бывают ситуации, когда договариваться нет смысла и нужны такие решения как начало спецоперации на Украине.

    • Зампред Совбеза считает, что восстановление отношений России с Западом возможно, но в отдаленной перспективе.

    • Медведев не опасается, что партнерство России и Китая окажется неравноценным. По его словам, страны удачно дополняют друг друга. Товарооборот между РФ и КНР может достичь 300 млрд долларов.

    • Гипотетический арест российского президента за рубежом по решению Международного уголовного суда (МУС) — это casus belli (лат. — «военный инцидент»). «Что это? Объявление войны Российской Федерации!» — заявил Дмитрий Медведев.

    • Дмитрий Медведев заявил и о приближении ядерного апокалипсиса. «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, — она возросла», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза.
    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

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