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    Медведев: Арест главы ядерного государства за границей — это объявление войны России

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    Гипотетический арест российского президента за рубежом по решению Международного уголовного суда (МУС) это casus belli (лат. — «военный инцидент»), заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей «ВКонтакте». Его цитаты приводят 23 марта ТАСС и РИА Новости.

    Комментируя высказывание немецкого министра юстиции Марко Бушмана о том, что Германия будет обязана выполнить решение МУС и арестовать президента РФ, если он прибудет на ее территорию, Медведев сказал: «Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?».

    «Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!», — сказал политик (цитата по ТАСС).

    В этом случае, по его словам, российские ракеты «полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее».

    Медведев раскритиковал работу Международного уголовного суда.

    «Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран», — сказал Медведев (цитата по РИА Новости).

    Он отметил, что сила Нюрнбергского и Токийского трибуналов была в коллективных решениях. А решение МУС, по его словам, «создает колоссальный негативный потенциал» на фоне и без того проблемных плохих отношений Москвы с Западом.

    «У нас и так очень плохие отношения с западным миром, ну хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше. Вот. И они вдруг принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства», — пояснил зампред СБ РФ.

    Кроме того, он считает, что Запад, без сомнения, будет вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году.

    «Они нас упрекают в том, что мы вмешиваемся, но они-то это делают неприкрыто с момента распада Советского Союза», — добавил он.

    Также, по словам Медведева, каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис.

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