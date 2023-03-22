Дмитрий Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей «ВКонтакте» 22 марта. «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала – она возросла», – подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

Медведев предположил, что на Западе «до поры до времени не верили и не видели степени решимости России» сделать то, что было сделано. «Они просчитались», – резюмировал замглавы Совбеза.



Сейчас мы наблюдаем последствия, которые не были бы такими сложными, если бы в декабре 2021 года страны Запада согласились подписать предложенные Россией документы, добавил Медведев.

