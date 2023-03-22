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    Дмитрий Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

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    Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис, заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей «ВКонтакте» 22 марта. «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала – она возросла», – подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

    Медведев предположил, что на Западе «до поры до времени не верили и не видели степени решимости России» сделать то, что было сделано. «Они просчитались», – резюмировал замглавы Совбеза.

    Сейчас мы наблюдаем последствия, которые не были бы такими сложными, если бы в декабре 2021 года страны Запада согласились подписать предложенные Россией документы, добавил Медведев.

    Отметим, что в декабре позапрошлого года Москва предложила США и НАТО закрепить в документе отказ от расширения Североатлантического альянса на восток.

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