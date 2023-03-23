Отец Дани Милохина рассказал о последствиях ДТП, в которое попали его сын и Моргенштерн*

Тиктокер Даня Милохин может задержаться в Таиланде, чтобы восстановить здоровье после аварии, в которую он угодил вместе с иноагентом Моргенштерном*. Последний тем временем готовится к новому путешествию.
В запрещённой в России соцсети рэпер 23 марта показал заголовки новостей о ДТП и заверил, что с ними всё хорошо. «Здоровые, живые, летим в Берлин», – заявил музыкант, анонсируя предстоящий концерт.
Милохин в своём профиле ограничился фотографией автомобиля экстренных служб. Его отец Вячеслав в разговоре с «360» заверил, что сын отделался царапинами, испугом и пока остаётся в Таиланде, чтобы восстановить здоровье.
Ранее появилась информация, что на Пхукете Милохин и Моргенштерн врезались в автомобиль на скутере. Кто именно был за рулём и в каком состоянии водитель машины, не уточнялось.
В начале недели тиктокер публиковал видео как совместной поездки на скутере, так и одиночного катания – по ночной дороге и без рук.
*Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.