Отец Дани Милохина рассказал о последствиях ДТП, в которое попали его сын и Моргенштерн*

Тиктокер Даня Милохин может задержаться в Таиланде, чтобы восстановить здоровье после аварии, в которую он угодил вместе с иноагентом Моргенштерном*. Последний тем временем готовится к новому путешествию.



В запрещённой в России соцсети рэпер 23 марта показал заголовки новостей о ДТП и заверил, что с ними всё хорошо. «Здоровые, живые, летим в Берлин», – заявил музыкант, анонсируя предстоящий концерт.

