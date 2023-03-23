В Москве заочно арестовали Максима Каца* за фейки об армии

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера Максима Каца* (признан иноагентом), которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову.



«Срок стражи исчислять в виде двух месяцев с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции», — заявила собеседница издания.



Кацу предъявлено обвинение по второй части статьи 207.3 УК РФ, санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до 10 лет.