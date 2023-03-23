В Москве заочно арестовали Максима Каца* за фейки об армии

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера Максима Каца* (признан иноагентом), которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову.
«Срок стражи исчислять в виде двух месяцев с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции», — заявила собеседница издания.
Кацу предъявлено обвинение по второй части статьи 207.3 УК РФ, санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы до 10 лет.
Уголовное дело возбудили 7 апреля прошлого года, срок расследования продлён до 7 апреля текущего года. В октябре 2022 года его объявили в розыск в России, а 9 марта этого года он оказался в международном розыске.
Напомним, в декабре прошлого года Каца оштрафовали по статье о нарушении обязанностей физлица-иноагента. Его признали виновным в неуказании этого статуса. Основанием для постановления стали посты в социальных сетях блогера.
В июле 2022 года «Фонтанка» писала, что Минюст РФ обновил перечень физических лиц — иноагентов. В нём в числе прочих оказался Максим Кац.
*Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.