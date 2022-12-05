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    Публикаций было много. Блогера Максима Каца* оштрафовали из-за отсутствия маркировки физлица-иноагента

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    1 комментарий

    Блогера Максима Каца* (признан в РФ физическим лицом — иностранным агентом) оштрафовали по статье о нарушении обязанностей физлица-иноагента. Его признали виновным в неуказании этого статуса. Об этом 5 декабря говорится на сайте Хорошёвского районного суда Москвы.

    По словам адвоката Ильнура Шарапова, речь идёт о штрафе в размере 15 тыс. рублей. Максимальная сумма денежного наказания по второй части 19.7.5–4 статьи КоАП составляет 30 тыс. рублей.

    Основанием для постановления стали посты в социальных сетях Каца. Шарапов уточнил, что публикаций с нарушениями «было много».

    Правозащитник Павел Чиков в своём Telegram-канале обратил внимание на то, что Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом.

    *Признан физлицом-иностранным агентом.

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    Комментарии 1

    ThunderPiter05 Дек 2022 в 14:52
    Я другого не понимаю: почему эту абракадабру себе вешают уже обезопасившие себя переездом достойные люди - Дудь, Шихман и др.? Делать это = пытаться играть по "правилам" гопника. Максим из Израиля клал огромный болт за кремлевский принтер и его пугающие плашки)
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