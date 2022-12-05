Публикаций было много. Блогера Максима Каца* оштрафовали из-за отсутствия маркировки физлица-иноагента

Блогера Максима Каца* (признан в РФ физическим лицом — иностранным агентом) оштрафовали по статье о нарушении обязанностей физлица-иноагента. Его признали виновным в неуказании этого статуса. Об этом 5 декабря говорится на сайте Хорошёвского районного суда Москвы.

По словам адвоката Ильнура Шарапова, речь идёт о штрафе в размере 15 тыс. рублей. Максимальная сумма денежного наказания по второй части 19.7.5–4 статьи КоАП составляет 30 тыс. рублей.

Основанием для постановления стали посты в социальных сетях Каца. Шарапов уточнил, что публикаций с нарушениями «было много».