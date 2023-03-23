Стивен Сигал с сыном будут производить безалкогольные напитки в России

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко зарегистрировали в России компанию ООО «Пять элементов» по производству безалкогольных напитков и оптовой продаже минеральных вод, сообщает РБК 23 марта.



Основным видом деятельности компании указана «Деятельность холдинговых компаний», среди дополнительных — производство безалкогольных напитков, оптовая продажа соков и минеральных вод, забор и очистка воды.

Стивен Сигал числится гендиректором ООО «Пять элементов», актер и его сын владеют в ней равными долями по 50%. Фирма была зарегистрирована 22 марта. Кроме того, из ЕГРЮЛ следует, что Доминик Сигал также имеет российское гражданство.