    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, ю-з

    747мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd76.96eur82.97

    Стивен Сигал с сыном будут производить безалкогольные напитки в России

    1945
    15 комментариев

    Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко зарегистрировали в России компанию ООО «Пять элементов» по производству безалкогольных напитков и оптовой продаже минеральных вод, сообщает РБК 23 марта.

    Основным видом деятельности компании указана «Деятельность холдинговых компаний», среди дополнительных — производство безалкогольных напитков, оптовая продажа соков и минеральных вод, забор и очистка воды.

    Стивен Сигал числится гендиректором ООО «Пять элементов», актер и его сын владеют в ней равными долями по 50%. Фирма была зарегистрирована 22 марта. Кроме того, из ЕГРЮЛ следует, что Доминик Сигал также имеет российское гражданство.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковном городе Электросталь и стал президентом московского общества с ограниченной ответственностью «Стивен Сигал Групп». В 2021 году голливудский актер вступил в партию «Справедливая Россия — За правду», а летом прошлого года приехал в Донбасс снимать документальное кино.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Стивен Сигал
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    Гость23 Мар 2023 в 18:39
    Сигаловка?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close