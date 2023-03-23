Стивен Сигал с сыном будут производить безалкогольные напитки в России

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко зарегистрировали в России компанию ООО «Пять элементов» по производству безалкогольных напитков и оптовой продаже минеральных вод, сообщает РБК 23 марта.
Основным видом деятельности компании указана «Деятельность холдинговых компаний», среди дополнительных — производство безалкогольных напитков, оптовая продажа соков и минеральных вод, забор и очистка воды.
Стивен Сигал числится гендиректором ООО «Пять элементов», актер и его сын владеют в ней равными долями по 50%. Фирма была зарегистрирована 22 марта. Кроме того, из ЕГРЮЛ следует, что Доминик Сигал также имеет российское гражданство.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковном городе Электросталь и стал президентом московского общества с ограниченной ответственностью «Стивен Сигал Групп». В 2021 году голливудский актер вступил в партию «Справедливая Россия — За правду», а летом прошлого года приехал в Донбасс снимать документальное кино.