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Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Партийный билет ему вручили 29 мая на заседании председатель партии Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин, передаёт РИА Новости.

Ранее голливудский актёр был членом партии «За правду», теперь же вместе с командой Прилепина присоединился к СРЗП.

В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.

Актёр получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США. Именно оно не позволит ему баллотироваться в Госдуму.

Ранее, в октябре 2020 года, Владимир Путин поблагодарил Сигала за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Актёр посетил Байкал летом 2020 года. Тогда он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

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