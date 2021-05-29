Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Партийный билет ему вручили 29 мая на заседании председатель партии Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин, передаёт РИА Новости.
Ранее голливудский актёр был членом партии «За правду», теперь же вместе с командой Прилепина присоединился к СРЗП.
В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.