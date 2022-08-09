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    Боевые действия на Украине

    Стивен Сигал приехал в Донбасс снимать кино

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    Американский кинорежиссер, гражданин России Стивен Сигал приехал в Донбасс, чтобы снять документальный фильм. Об этом 9 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Фото: Денис Пушилин / Telegram
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    «При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду», – пишет Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, Сигал хочет изменить взгляд на происходящие события.

    Режиссер уже побывал на развалинах в Еленовском СИЗО, который недавно был обстрелян. Телеведущий Владимир Соловьев добавил, что Сигал также успел пообщаться с украинскими военнопленными.

    Стивен Сигал получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США. В 2021 году он вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

    Фото: Денис Пушилин / Telegram

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