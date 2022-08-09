Стивен Сигал приехал в Донбасс снимать кино

Американский кинорежиссер, гражданин России Стивен Сигал приехал в Донбасс, чтобы снять документальный фильм. Об этом 9 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду», – пишет Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, Сигал хочет изменить взгляд на происходящие события.



Режиссер уже побывал на развалинах в Еленовском СИЗО, который недавно был обстрелян. Телеведущий Владимир Соловьев добавил, что Сигал также успел пообщаться с украинскими военнопленными.

