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    Включи лето досрочно. «Фонтанка» предлагает заглянуть из оттепели сразу в июнь

    1952
    2 комментария
    Фото: коллаж «Фонтанки»
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    23 марта в Петербург постучалась весна, на улице солнечно и сравнительно тепло. Но «Фонтанка» предлагает не довольствоваться малым и заранее прочувствовать, к чему все идет. Корреспондент прогулялся по городу и заснял, как выглядят места, которые в прошлом году фотографировали летом. Любуйтесь, сравнивайте и помните — уже скоро.

    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/архив
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    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: коллаж «Фонтанки»

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