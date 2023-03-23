23 марта в Петербург постучалась весна, на улице солнечно и сравнительно тепло. Но «Фонтанка» предлагает не довольствоваться малым и заранее прочувствовать, к чему все идет. Корреспондент прогулялся по городу и заснял, как выглядят места, которые в прошлом году фотографировали летом. Любуйтесь, сравнивайте и помните — уже скоро.
Включи лето досрочно. «Фонтанка» предлагает заглянуть из оттепели сразу в июнь
23 марта 2023, 15:47
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