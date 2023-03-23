Мишустин: В России досрочно отремонтировали более половины дорог

В России на два года раньше достигли показателя по качеству дорог, который установил президент Владимир Путин: более половины дорог были отремонтированы до нормативного состояния. Об этом 23 марта в ходе отчета о работе правительства в Госдуму рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.



«В российских субъектах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог. Уложено 176 млн кв. м полотна, что на 16 млн «квадратов» больше предыдущих достижений. Мы улучшили рекордные результаты прошлого года. И на два года раньше установленного президентом срока достигнут показатель по нормативному состоянию дорог: более 50 % из них доведены до необходимого качества», — сказал Мишустин.

