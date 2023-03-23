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    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Мишустин: В России досрочно отремонтировали более половины дорог

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    В России на два года раньше достигли показателя по качеству дорог, который установил президент Владимир Путин: более половины дорог были отремонтированы до нормативного состояния. Об этом 23 марта в ходе отчета о работе правительства в Госдуму рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В российских субъектах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог. Уложено 176 млн кв. м полотна, что на 16 млн «квадратов» больше предыдущих достижений. Мы улучшили рекордные результаты прошлого года. И на два года раньше установленного президентом срока достигнут показатель по нормативному состоянию дорог: более 50 % из них доведены до необходимого качества», — сказал Мишустин.

    Глава кабмина также обрисовал итоги в сфере автомобилестроения. «Нам удалось не просто сохранить работу крупнейших отечественных предприятий, но и запустить новые конвейерные линии. Это несмотря на возникшие из-за санкций ограничения на поставки необходимых комплектующих, а также уход из страны целого ряда иностранных компаний», — сказал он.

    В прошлом году в Москве и Липецкой области были открыты площадки по выпуску электромобилей. В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане стартовал проект по созданию легкого коммерческого транспорта, который можно будет использовать на общественных маршрутах.

    Также было запущено новое производство поездов для метро и совместно с Белоруссией — производство трамваев в Нижегородской области. В течение ближайших трех лет правительство направит порядка ста миллиардов рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах.

    Главное из выступления Мишустина в Думе — в нашей онлайн-трансляции.

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