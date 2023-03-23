Мишустин: В России досрочно отремонтировали более половины дорог

В России на два года раньше достигли показателя по качеству дорог, который установил президент Владимир Путин: более половины дорог были отремонтированы до нормативного состояния. Об этом 23 марта в ходе отчета о работе правительства в Госдуму рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В российских субъектах, в том числе и в новых, было построено и отремонтировано более 22 тысяч километров дорог. Уложено
Глава кабмина также обрисовал итоги в сфере автомобилестроения. «Нам удалось не просто сохранить работу крупнейших отечественных предприятий, но и запустить новые конвейерные линии. Это несмотря на возникшие из-за санкций ограничения на поставки необходимых комплектующих, а также уход из страны целого ряда иностранных компаний», — сказал он.
В прошлом году в Москве и Липецкой области были открыты площадки по выпуску электромобилей. В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане стартовал проект по созданию легкого коммерческого транспорта, который можно будет использовать на общественных маршрутах.
Также было запущено новое производство поездов для метро и совместно с Белоруссией — производство трамваев в Нижегородской области. В течение ближайших трех лет правительство направит порядка ста миллиардов рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах.
Главное из выступления Мишустина в Думе — в нашей онлайн-трансляции.