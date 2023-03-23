В Петербурге судили мужчину, который устроил стрельбу в центре города

Смольнинский райсуд Петербурга огласил приговор Годердзи Махарашвили, который устроил стрельбу из «Пионера» в Центральном районе города. Об этом 23 марта сообщает объединённая пресс-служба судов.



В феврале прошлого года мужчина не меньше двух раз выстрелил в голову и туловище потерпевшего из аэрозольного пистолета около дома 16 по улице Черняховского. В результате пострадавшему был причинён лёгкий вред здоровью.



При поступлении дела Махарашвили также вменяли 213 статью УК РФ о хулиганстве, однако суд оправдал его по ней из-за отсутствия состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

