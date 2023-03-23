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    В Петербурге судили мужчину, который устроил стрельбу в центре города

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    Смольнинский райсуд Петербурга огласил приговор Годердзи Махарашвили, который устроил стрельбу из «Пионера» в Центральном районе города. Об этом 23 марта сообщает объединённая пресс-служба судов.

    В феврале прошлого года мужчина не меньше двух раз выстрелил в голову и туловище потерпевшего из аэрозольного пистолета около дома 16 по улице Черняховского. В результате пострадавшему был причинён лёгкий вред здоровью.

    При поступлении дела Махарашвили также вменяли 213 статью УК РФ о хулиганстве, однако суд оправдал его по ней из-за отсутствия состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

    «Суд назначил наказание по п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 15 %», — подытожили в пресс-службе.

    «Фонтанка» писала, что 3 февраля у дома 16 по улице Черняховского услышали звуки стрельбы. Силовикам пришлось вызвать скорую 39-летнему петербуржцу с окровавленной головой. Он рассказал о конфликте с мужчиной, который почти в упор выстрелил в него из газового пистолета. В Мариинской больнице у пострадавшего диагностировали травмы головы, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

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