У «Пятерочки» в центре Петербурга стреляли средь бела дня

Уголовное дело по статье «хулиганство» возбудили после стрельбы в Центральном районе Петербурга. В больницу увезли раненного в голову.
Полицию к магазину в доме 16 по улице Черняховского вызвали накануне, 3 февраля, около половины второго дня очевидцы. Они сообщали о звуках стрельбы, стало известно «Фонтанке» 4 февраля.
Наряду полиции, который приехал на место, пришлось вызвать скорую 39-летнему петербуржцу с окровавленной головой. Он успел рассказать, что у него произошел конфликт с мужчиной, который почти в упор выстрелил в него из газового пистолета.
В Мариинской больнице, куда доставили пострадавшего, у него диагностировали травмы головы и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
Полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в стрельбе у Овсянниковского сада. Им оказался 29-летний житель улицы Черняховского. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер».
В отношении мужчины также составили протокол о «мелком хулиганстве» и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.