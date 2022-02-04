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У «Пятерочки» в центре Петербурга стреляли средь бела дня

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Уголовное дело по статье «хулиганство» возбудили после стрельбы в Центральном районе Петербурга. В больницу увезли раненного в голову.

Полицию к магазину в доме 16 по улице Черняховского вызвали накануне, 3 февраля, около половины второго дня очевидцы. Они сообщали о звуках стрельбы, стало известно «Фонтанке» 4 февраля.

Наряду полиции, который приехал на место, пришлось вызвать скорую 39-летнему петербуржцу с окровавленной головой. Он успел рассказать, что у него произошел конфликт с мужчиной, который почти в упор выстрелил в него из газового пистолета.

В Мариинской больнице, куда доставили пострадавшего, у него диагностировали травмы головы и после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

Полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в стрельбе у Овсянниковского сада. Им оказался 29-летний житель улицы Черняховского. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер».

В отношении мужчины также составили протокол о «мелком хулиганстве» и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

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Комментарии (8)

АдМиРал
Совсем в упор стрелял, у "Пионера" дальность метра полтора-два, не больше. Мог, конечно, и "сигналом охотника" зарядить, тогда уголовка гарантирована.
Софокл Аристархович
Чикаго, блин!
/"Не ребята, пулемёт я вам не дам!.." (к/ф "Белое солнце пустыни")/
orlovandrei1986
хорошо, что неадекватов ловят, и забирают у них оружие поражения... чем больше изымут - тем меньше шансов на рецедив...
нужно ещё и кухонные ножи изымать начать =))))
пусть пальцем хлеб режут =))))
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