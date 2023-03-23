Первая в мире 3D-печатная ракета не долетела до космоса

Попытка запуска в космос легкой ракеты-носителя
До этого запуск дважды откладывался из-за технических проблем. В итоге в 23:25 по времени Восточного побережья США (06:25 мск
33-метровая двухступенчатая ракета
Сейчас
+6˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без существенных осадков
Ощущается как 3
4 м/с, ю-з
746мм
90%
Пробки
4/10
Попытка запуска в космос легкой ракеты-носителя
До этого запуск дважды откладывался из-за технических проблем. В итоге в 23:25 по времени Восточного побережья США (06:25 мск
33-метровая двухступенчатая ракета
Американская компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя —
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