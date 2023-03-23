Первая в мире 3D-печатная ракета не долетела до космоса

Попытка запуска в космос легкой ракеты-носителя Terran 1 , 85 % компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, не удалась. Минувшей ночью ракета не смогла выйти на орбиту из-за отказа двигателя второй ступени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика Relativity Space.



До этого запуск дважды откладывался из-за технических проблем. В итоге в 23:25 по времени Восточного побережья США (06:25 мск 23 марта ) ракету запустили с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Через несколько минут у нее отказал двигатель.