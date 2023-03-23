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    Первая в мире 3D-печатная ракета не долетела до космоса

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    Попытка запуска в космос легкой ракеты-носителя Terran 1, 85 % компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, не удалась. Минувшей ночью ракета не смогла выйти на орбиту из-за отказа двигателя второй ступени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика Relativity Space.

    До этого запуск дважды откладывался из-за технических проблем. В итоге в 23:25 по времени Восточного побережья США (06:25 мск 23 марта) ракету запустили с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Через несколько минут у нее отказал двигатель.

    33-метровая двухступенчатая ракета Terran 1 оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, он тоже напечатан на 3D-принтере. Она может стать первой в мире метановой ракетой, выведенной на орбиту: в качестве горючего используется метан, в качестве окислителя — жидкий кислород. Она должна выходить на орбиту высотой 200–210 км. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 12 млн долларов. Relativity Space уже заключила ряд соглашений с NASA и Пентагоном.

    Американская компания Relativity Space, основанная в 2015 году, также разрабатывает тяжелую версию ракеты-носителя — Terran R, которая будет способна выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки и будет многоразовой. В ее конструкции доля 3D-печатных компонентов будет доведена до 95 %. Первый пуск ракеты планируется в 2024 году. С учетом стоимости запуска 1 кг полезной нагрузки на орбиту она может стать конкурентом ракете Falcon 9 компании SpaceX.

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