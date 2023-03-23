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    Экс-хоккеист СКА Сушинский: Зачем судьи помогают СКА? Это меня бесит!

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    Бывший хоккеист СКА Максим Сушинский в эфире «Матч ТВ» раскритиковал судей четвертого матча серии петербургских армейцев против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. По его словам, рефери помогли СКА.

    «Зачем судьи помогают СКА и портят их ауру? Это меня бесит! Сегодня была пара удалений, когда «Торпедо» вело со счетом 3:1. Я болею за СКА, но мне неприятно, что эти полосатые ребята портят ауру, а потом все говорят, что СКА подсудили. Зачем так делают судьи? СКА и так сильнее был, он и так победит. СКА – очень сильная команда. Не за счет судей они должны побеждать», – заявил Сушинский.

    Отметим, что в четвертом матче судьи трижды удалили на две минуты игроков «Торпедо», и дважды игроков СКА. При этом единственный раз воспользоваться удалением удалось нижегородцам. Так они забили свой первый гол. В третьем периоде, в котором СКА сумел отыграться со счета 1:3, судьи ни разу не удалили хоккеистов «Торпедо», при этом на две минуты на скамейку штрафников на 42 минуте встречи отправили Игоря Ожиганова.

    Напомним, СКА обыграл «Торпедо» со счетом 5:3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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