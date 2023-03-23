Экс-хоккеист СКА Сушинский: Зачем судьи помогают СКА? Это меня бесит!

Бывший хоккеист СКА Максим Сушинский в эфире «Матч ТВ» раскритиковал судей четвертого матча серии петербургских армейцев против «Торпедо» из Нижнего Новгорода. По его словам, рефери помогли СКА.

«Зачем судьи помогают СКА и портят их ауру? Это меня бесит! Сегодня была пара удалений, когда «Торпедо» вело со счетом 3:1. Я болею за СКА, но мне неприятно, что эти полосатые ребята портят ауру, а потом все говорят, что СКА подсудили. Зачем так делают судьи? СКА и так сильнее был, он и так победит. СКА – очень сильная команда. Не за счет судей они должны побеждать», – заявил Сушинский.