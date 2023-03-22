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    Новое сильное землетрясение — в Афганистане. Число жертв растёт

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    Сильные толчки ощущались в Пакистане и Афганистане вечером 21 марта. К утру 22 марта число погибших достигло 13 человек.

    Пакистанское издание The News со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями пишет о 9 жертвах и 44 раненых. Землетрясение магнитудой 6,8 продолжалось не менее 30 секунд и вызвало панику. По данным геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от Джурма на северо-востоке Афганистана, очаг залегал на глубине 187 километров.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Пакистана передаёт, что в округе Сват пострадали около 150 человек.

    По меньшей мере четыре человека погибли и 50 получили ранения в Афганистане, сообщил официальный представитель Минздрава этой страны.


    За последние два месяца землетрясения произошли во многих регионах мира. 20 марта сообщалось о подземных толчках в районе Колымы, более 10 землетрясений зафиксировали на Камчатке. Наиболее крупное и разрушительное землетрясение произошло в феврале в Турции — стихия забрала жизни 50 тысяч человек.


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    ЗемлетрясениеАфганистанПакистан
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