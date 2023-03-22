Новое сильное землетрясение — в Афганистане. Число жертв растёт

Сильные толчки ощущались в Пакистане и Афганистане вечером 21 марта. К утру 22 марта число погибших достигло 13 человек.



Пакистанское издание The News со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями пишет о 9 жертвах и 44 раненых. Землетрясение магнитудой 6,8 продолжалось не менее 30 секунд и вызвало панику. По данным геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от Джурма на северо-востоке Афганистана, очаг залегал на глубине 187 километров.



Агентство Reuters со ссылкой на полицию Пакистана передаёт, что в округе Сват пострадали около 150 человек.

