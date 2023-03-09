У Камчатки произошло 10 землетрясений

ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщает о нескольких землетрясениях 9 марта.



По данным на 12 часов мск, на сайте ведомства есть пять публикаций о «неощущаемом сейсмособытии» в акватории Тихого океана. Первое зарегистрировано рано утром по местному времени, пятое — вечером. Самое сильное — второе, его магнитуда 5. Их эпицентры залегали в основном на глубине 50–60 километров, и только пятое произошло на глубине 12 километров.



«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — отмечается во всех сообщениях.

