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    У Камчатки произошло 10 землетрясений

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    ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщает о нескольких землетрясениях 9 марта.

    По данным на 12 часов мск, на сайте ведомства есть пять публикаций о «неощущаемом сейсмособытии» в акватории Тихого океана. Первое зарегистрировано рано утром по местному времени, пятое — вечером. Самое сильное — второе, его магнитуда 5. Их эпицентры залегали в основном на глубине 50–60 километров, и только пятое произошло на глубине 12 километров.

    «В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — отмечается во всех сообщениях.

    В то же время РИА Новости со ссылкой на сейсмологов информирует о 10 землетрясениях у берегов Камчатки. Максимальная магнитуда, по данным Геологической службы США, составляет 5,2, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Землетрясения вызывают повышенное внимание после трагедии в Турции. 6 февраля в провинции Кахраманмараш были зафиксированы два сильных толчка, а затем 20 февраля в провинции Хатай и 27 февраля в Малатье. Погибли более 45 тысяч человек.

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