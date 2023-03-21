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    Жители Узбекистана почувствовали подземные толчки в Афганистане

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    Во второй половине дня 21 марта в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

    Подземные толчки ощущались и в Узбекистане, по словам читателей «Фонтанки», в Ташкенте трясло довольно ощутимо, но разрушений не произошло.

    Отметим, что в этом году землетрясения произошли во многих регионах мира. Так, накануне сообщалось о подземных толчках в районе Колымы, ранее 10 землетрясений зафиксировали на Камчатке. Наиболее крупное и разрушительное землетрясение произошло в феврале в Турции — стихия забрала жизни 50 тысяч человек.

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