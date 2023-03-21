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    ЕИРЦ снова предупредил о проблемах с показаниями счетчиков и оплатой счетов. Петербуржцы подтверждают

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    В Петербурге снова возникли проблемы с доступом в личный кабинет для передачи показаний счетчиков. Информация о возможных трудностях опубликована на официальном сайте «Петербургской сбытовой компании». О том, что передать данные и провести оплату невозможно, говорят и читатели «Фонтанки».

    «В настоящее время по техническим причинам могут возникать трудности с доступом в личный кабинет для бытовых абонентов и мобильное приложение «ЕИРЦ СПб/ПСК», а также с доступом в онлайн-сервисы для бизнеса: личный кабинет и приложение "ПСК Бизнес"», — говорится в сообщении ПСК.

    Компания приносит жителям Петербурга извинения и сообщает о том, что специалисты в данный момент работают над восстановлением доступа.

    «Невозможно оплатить квартплату и Петроэлектросбыт. Единый сайт ЕИРЦ Санкт-Петербург висит глухо. Пытаюсь два часа пробиться, оплатить хоть что-нибудь — невозможно. Ни оплатить, ни показания подать. Ни через ЕИРЦ, ни через ВЦКП. Наглухо висит все», — рассказал «Фонтанке» читатель.

    Это не первый сбой ЕИРЦ Санкт-Петербурга за последний месяц. 1 марта компания опубликовала информацию о технических работах. Тогда было заявлено о восстановлении доступа, однако отмечалось, что некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с техническими проблемами.

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