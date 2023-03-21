ЕИРЦ снова предупредил о проблемах с показаниями счетчиков и оплатой счетов. Петербуржцы подтверждают

В Петербурге снова возникли проблемы с доступом в личный кабинет для передачи показаний счетчиков. Информация о возможных трудностях опубликована на официальном сайте «Петербургской сбытовой компании». О том, что передать данные и провести оплату невозможно, говорят и читатели «Фонтанки».



«В настоящее время по техническим причинам могут возникать трудности с доступом в личный кабинет для бытовых абонентов и мобильное приложение «ЕИРЦ СПб/ПСК», а также с доступом в онлайн-сервисы для бизнеса: личный кабинет и приложение "ПСК Бизнес"», — говорится в сообщении ПСК.