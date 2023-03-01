Петербуржцы жалуются на проблемы с показаниями счетчиков и оплатой счетов

Официальный Telegram-канал «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» сообщил о большом числе вопросов и жалоб от петербуржцев, которые не могут или не понимают, как передать показания счетчиков и оплатить счета. Личный кабинет в стадии обновления.
«Действительно, несколько дней в Личном кабинете и мобильном приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК» проводились технические работы. В настоящее время сервис уже доступен для использования, но все еще могут наблюдаться сбои в работе», — признали 1 марта в «ЕИРЦ».
В компании просят «набраться терпения», а если все же возникли трудности, то «повторить попытку чуточку позже. Совсем скоро их работа станет стабильной».
Если вы используете мобильное приложение, то сначала надо обновить его до актуальной версии, которая уже доступна в App Store, Google Play и RuStore, и отключить VPN.