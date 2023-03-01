Петербуржцы жалуются на проблемы с показаниями счетчиков и оплатой счетов

Официальный Telegram-канал «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» сообщил о большом числе вопросов и жалоб от петербуржцев, которые не могут или не понимают, как передать показания счетчиков и оплатить счета. Личный кабинет в стадии обновления.

«Действительно, несколько дней в Личном кабинете и мобильном приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК» проводились технические работы. В настоящее время сервис уже доступен для использования, но все еще могут наблюдаться сбои в работе», — признали 1 марта в «ЕИРЦ».

В компании просят «набраться терпения», а если все же возникли трудности, то «повторить попытку чуточку позже. Совсем скоро их работа станет стабильной».