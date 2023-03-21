Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления по итогам переговоров, сообщает 21 марта пресс-служба Кремля. Первый документ касается углубления российско-китайских отношений, партнёрства и стратегического взаимодействия, во втором речь идёт о развитии ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Президент РФ отметил, что подписанные заявления задают для правительств, деловых и общественных кругов двух стран ориентиры на перспективу, а также формируют долгосрочные цели.



В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере энергетики, торговли, развития туризма и студенческих обменов, сотрудничество в спорте, работу над хозяйственным освоением дальневосточных территорий и ряд других тем.



В Совместном заявлении России и Китая говорится о следующем:

— Россия и Китай будут наращивать объём торговли товарами и услугами, а также углубят связи по восьми стратегическим направлениям, в частности в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистической областях;



— Серьёзным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества стало расширение практики расчётов в национальных валютах. По итогам первых трёх кварталов 2022 года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях составила 65% и сейчас продолжает расти;

— Позиции Россия и Китая совпадают или очень близки по большинству из вопросов международных и региональных проблем. Стороны отметили, что в мире расширяется практика нелегитимных, политически мотивированных санкций и ограничений;

— Россия и Китай выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран для получения военных, политических и экономических преимуществ.

