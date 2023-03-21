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    Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления по итогам переговоров

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    Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления по итогам переговоров, сообщает 21 марта пресс-служба Кремля. Первый документ касается углубления российско-китайских отношений, партнёрства и стратегического взаимодействия, во втором речь идёт о развитии ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

    Президент РФ отметил, что подписанные заявления задают для правительств, деловых и общественных кругов двух стран ориентиры на перспективу, а также формируют долгосрочные цели.

    В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере энергетики, торговли, развития туризма и студенческих обменов, сотрудничество в спорте, работу над хозяйственным освоением дальневосточных территорий и ряд других тем.

    В Совместном заявлении России и Китая говорится о следующем:

    — Россия и Китай будут наращивать объём торговли товарами и услугами, а также углубят связи по восьми стратегическим направлениям, в частности в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистической областях;

    — Серьёзным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества стало расширение практики расчётов в национальных валютах. По итогам первых трёх кварталов 2022 года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях составила 65% и сейчас продолжает расти;

    — Позиции Россия и Китая совпадают или очень близки по большинству из вопросов международных и региональных проблем. Стороны отметили, что в мире расширяется практика нелегитимных, политически мотивированных санкций и ограничений;

    — Россия и Китай выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран для получения военных, политических и экономических преимуществ.

    Была затронута и тема урегулирования украинского кризиса. Владимир Путин отметил, что положения плана, предложенного КНР, могут быть применены в случае готовности Запада и Киева к урегулированию.

    Об основных заявлениях Владимира Путина на встрече с Си Цзиньпином читайте в этом материале.

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    Гость21 Мар 2023 в 22:16
    Ля-ля-ля сю-сю-сю
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