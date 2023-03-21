Заявления Владимира Путина на встрече с Си Цзиньпином. Главное

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина в расширенном составе. Трансляция выступлений лидеров 21 марта была организована в телеграм-канале Кремля.
Владимир Путин заявил о том, что в прошлом году, несмотря на сложную ситуацию в мире, товарооборот России и Китая достиг рекордных значений, а в текущем году он, как ожидается, превысит 200 млрд долларов.
Бизнес в России готов удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители. Владимир Путин также сообщил, что практически все договорённости о создании нового газопровода «Сила Сибири — 2», который свяжет РФ и КНР, уже согласованы. Планируется, что к 2030 году Россия будет поставлять в Китай не меньше 98 млрд кубометров голубого топлива, объём поставок сжиженного природного газа достигнет 100 млн тонн.
Владимир Путин также рассказал об ожиданиях поставок российского продовольствия на рынок Китая. А РФ готова поддержать китайских предпринимателей, готовых заместить производства, ушедшие с российского рынка. Россия и Китай могут выйти в мировые лидеры в сфере искусственного интеллекта и IT, подчеркнул российский президент.
Китай уже стал ведущим партнёром России в хозяйственном освоении дальневосточных территорий, кроме того, страны готовы сотрудничать в развитии Северного морского пути.
Владимир Путин также поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем, в частности создание спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент отметил, что эти шаги необходимы в условиях, когда страны Запада используют спорт в качестве рычага давления.
После пандемии между Россией и Китаем восстанавливаются туристические и студенческие обмены. Владимир Путин выразил надежду, что в условиях отмены антиковидных ограничений студенческие обмены вырастут многократно.
Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне. Вчера лидеры стран уже провели неформальную встречу, которая продолжалась четыре с половиной часа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, состоялся очень обстоятельный разговор. Си Цзиньпин уже пригласил Владимира Путина посетить Китай в 2023 году.