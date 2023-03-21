«В плену весенних губ я утону». Мистические совпадения в творчестве и гибели основателя группы Cream Soda

Тело сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Дима Нова) официально опознали. Всего под лед Волги провалились пятеро: музыкант, его младший брат, девушка и еще два друга.
Тела двух без вести пропавших продолжает искать МЧС, среди них — брат Свиргунова.
Последние прижизненные кадры прогулки по реке опубликовала в соцсетях девушка музыканта, ей удалось выжить. Ходить с одного берега Волги на другой было традицией Свиргунова, говорят поклонники.
Трагедия произошла в селе Диево-Городище. Местные рассказали порталу 76.RU, что перебраться с одного берега Волги на другой возможно только в объезд через Ярославль. Дорога займет не меньше полутора часов. По самой реке предпочитают не ходить, опасаются. «Этой зимой, например, местные предпочитали не рисковать», — отмечает издание.
Тем временем клип группы «Волга» на YouTube набирает просмотры — уже 1,5 миллиона. Самая успешная работа Димы набрала 64 миллиона — это клип «Плачу на техно».
Есть у трагедии еще один мистический акцент: экс-солистка проекта Анна Романовская «тонула» в бассейне, пока Дима с друзьями тонул в реке. Анна Романовская говорит, что снимала клип в момент трагедии — для нового проекта.