«В плену весенних губ я утону». Мистические совпадения в творчестве и гибели основателя группы Cream Soda

Тело сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова (Дима Нова) официально опознали. Всего под лед Волги провалились пятеро: музыкант, его младший брат, девушка и еще два друга.



Тела двух без вести пропавших продолжает искать МЧС, среди них — брат Свиргунова.