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    В Петербурге масочный режим теперь как рекомендация: постановление Роспотребнадзора

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    Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, заявила главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

    Как говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора № 2 от 21.03.2023, заболеваемость населения Петербурга гриппом и ОРВИ «стабилизировалась на неэпидемическом уровне», а в динамике за последние шесть недель она снизилась на 22,9% и «не превышала еженедельные пороговые уровни по совокупному населению и мониторинговым возрастным группам».

    Поэтому Наталия Башкетова постановила отменить с 21 марта усиленные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ.

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    Руководителям медучреждений всех форм собственности теперь лишь рекомендовано соблюдение масочного режима и проведение дезинфекции. Прежнее постановление предполагало обязательный масочный режим в медучреждениях.

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