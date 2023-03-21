В Петербурге масочный режим теперь как рекомендация: постановление Роспотребнадзора

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, заявила главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

Как говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора № 2 от 21.03.2023, заболеваемость населения Петербурга гриппом и ОРВИ «стабилизировалась на неэпидемическом уровне», а в динамике за последние шесть недель она снизилась на 22,9% и «не превышала еженедельные пороговые уровни по совокупному населению и мониторинговым возрастным группам».

Поэтому Наталия Башкетова постановила отменить с 21 марта усиленные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ.