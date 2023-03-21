Бизнес обанкротившегося ретейлера «220 Вольт» возрождается под новой вывеской. Кто за ним теперь стоит?

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





Пока ретейлер «220 Вольт» и ее основатель Алексей Федоров проходят процедуру банкротства, розничный бизнес готовится к перезапуску через новую операционную компанию, а часть оптовых контрактов перешла к крупному дистрибьютору «Марвел». При этом собственные марки, торговля которыми приносила ретейлеру основной доход, достались загадочному кипрскому офшору.



О том, что продавец электроинструмента «220 Вольт», несмотря на введение конкурсного производства, предпринимает попытки реструктуризации бизнеса, рассказали «Фонтанке» несколько участников рынка. Как следует из данных рекрутингового портала hh.ru, основным «наследником» выступает компания с непримечательным названием «Опт-Трейд».



Основанное год назад предприятие позиционирует себя как крупнейшего в России продавца профессионального и бытового электроинструмента, садовой и силовой техники. «Большой гордостью для нас является быть владельцами собственных торговых марок Hammer, Wester и Tesla», — говорится в описании работодателя.



Нюанс в том, что до недавнего времени Hammer, Wester и Tesla являлись собственными марками сети «220 Вольт», которая сейчас проходит процедуру банкротства. В портфеле «Опт-Трейд» также присутствует продукция Лужского абразивного завода, до 40% продукции которого ранее реализовалось через ту же сеть «220 Вольт».

Помимо брендов в новую компанию переместились кадры. В вакансиях «Опт-Трейд» указаны контакты сотрудников «220 Вольт», причем в одном из случаев с прежним адресом ретейлера @case220.ru. По словам собеседников «Фонтанки», в новую компанию перешел ряд топ-менеджеров «220 Вольт». В частности, в ней трудится Елена Позднеева, ранее занимавшая должность директора по логистике «220 Вольт» и руководителя ООО «Хаммер», которая изначально владела правами на марку Hammer и ряд других СТМ. Эту информацию нашему изданию подтвердили в приемной.



Хотя на сайте «Опт-Трейд» позиционирует себя как дистрибутора, очевидно, у нее есть амбиции в рознице. На hh.ru компания ищет продавцов-консультантов и администраторов магазинов, директора интернет-магазина, специалистов по внешнеэкономической деятельности и логистике, директора и работников склада, а также специалиста по маркетингу и PR. Всего за последний месяц она разместила два десятка вакансий в Петербурге и других регионах. Поводом для расширения стало желание занять ниши, освободившиеся после ухода ряда зарубежных марок.



Что случилось с «220 Вольт»

О проблемах сети «220 Вольт» «Фонтанка» подробно рассказывала осенью 2022 года. На тот момент ретейлер накопил долги перед сотрудниками, получил иски от банков и контрагентов на более чем 2 млрд рублей и приступил к ликвидации своих юрлиц. Сейчас ООО ТДСЗ, ООО «Е-коммерс», ООО «Мега Инструмент», ООО «Сервис» и управляющая компания «Система I» признаны несостоятельными, в их отношении введена процедура конкурсного производства. Владелец «220 Вольт» Алексей Федоров также признан банкротом, в его отношении введена процедура реализации имущества.



По словам участников рынка, компания испытывала финансовые проблемы и раньше. Но в 2022 году возникли новые сложности: после начала спецоперации на Украине ряд крупных международных вендоров, включая Bosch, Dewalt и Stihl, остановили работу с Россией. «220 Вольт», которая работала с иностранными брендами напрямую, вероятно, не смогла быстро заместить их аналогами из дружественных стран и наладить параллельный импорт.

При этом формально сеть «220 Вольт» продолжает работу. В колл-центре сообщили, что все указанные на сайте магазины работают. В интернете можно найти отзывы о недавних покупках. В частности, некоторые клиенты онлайн-магазина сообщают, что не смогли получить оплаченный товар и намерены обращаться с исками к компании.



Кто получил наследство «220 Вольт»

По данным СПАРК, ООО «Опт-Трейд» зарегистрировано год назад — в марте 2022 года. Компания на 100% принадлежит Станиславу Бондарю, который успел побыть совладельцем и ликвидатором все того же ООО «Хаммер», а также директором производителя дверей «Мастер Дорус». Директор «Опт-Трейд» Алексей Соборов до недавнего времени был ликвидатором одного из юрлиц «220 Вольт» — ООО «Система I», а до этого являлся руководителем ИФНС в городе Сосновый Бор.



Станислав Бондарь не стал разговаривать с корреспондентом «Фонтанки». Алексей Соборов не согласился с предположением о том, что «Опт-Трейд» является «реинкарнацией «220 Вольт». «Не совсем. Вернее, даже можно сказать, совсем не так», — отметил он. Бывшие марки ретейлера, владением которых на hh.ru гордится «Опт-Трейд», по словам Алексея Соборова, «принадлежат третьим лицам», а «Опт-Трейд» «на законных основаниях» их использует. На вопрос о том, кому принадлежат марки, топ-менеджер не ответил.

По данным СПАРК, товарные знаки Hammer, Wester и Military с 2020 года принадлежат кипрской компании «A3 КЭПИТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛИМИТЕД». Права на Tesla принадлежат ООО ТДСЗ, на сам знак «220 Вольт» — «Система I». В карточке товарных знаков указано одно и то же контактное лицо — патентный поверенный Катя Канева.

Связаться с владельцем «220 Вольт» Алексеем Федоровым не удалось. Участники рынка предложили две версии происходящего. Так, один из источников сообщил, что бизнес ретейлера отошел к дистрибьютору «Марвел». В крупной розничной сети подтвердили, что около 90% объема собственных марок «220 Вольт» Tesla, Hammer и Wester за 2022 год поставил именно «Марвел», остальное — другие поставщики.

В пресс-службе «Марвел» подтвердили, что перехватили контракты на поставки марок «220 Вольт» в гипермаркеты и другую крупную розницу. «Мы развиваем направление DIY еще с 2021 года, а сотрудничество с «220V» было интересно с точки зрения работы с такими брендами, как Hammer и Tesla. Сейчас, когда «220V» находятся в стадии банкротства, все, что мы можем сделать, — это поддерживать взаимодействие с вендорами инструмента, с которыми были контракты у «220V», так как видим перспективу в развитии этого направления», — прокомментировали в «Марвел». По данным пресс-службы, продукция Hammer и Tesla заказывается непосредственно в Китае, с «Опт-Трейд» компания бизнес не ведет.



Другой источник на рынке считают, что новая операционная компания может быть связана с самими владельцами «220 Вольт». Косвенно на это намекает участие владельца и директора «Опт-Трейд» в ликвидации юрлиц ретейлера, а также переход в нее ряда ключевых топ-менеджеров. При этом «Марвел» мог принимать участие в реструктуризации ретейлера. «У него есть деньги на зарубежных счетах и есть инфраструктура», — отмечает собеседник издания. Взамен дистрибьютор получил долю пирога в виде поставок в гипермаркеты собственных марок «220 Вольт». Что касается «Опт-Трейд», то этот бизнес может быть частью схемы погашения долгов перед наиболее значимыми поставщиками. «По сути, качать деньги можно только через СТМ (собственные торговые марки). Только они были маржинальным бизнесом», — подчеркивает он. А вот шансы получить что-то в рамках конкурсного производства у кредиторов «220 Вольт» невелики, считает собеседник издания.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»,

